Минск черпает технологическую нефть для своих НПЗ из нефтепровода «Дружба»
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода «Дружба», не затрагивая транзит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».
Как уточняется, забор производится из незадействованных в транзите российской нефти западным потребителям участков веток.
«Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал председатель концерна.
По его словам, данные действия были согласованы с российской стороной и производятся без влияния на объемы прокачки транзита и давление.
Председатель концерна также пояснил, что сейчас используется технологическая нефть. Это связано с отсутствием прежних объемов нефти для белорусских НПЗ и необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок.