Польский оператор «Дружбы» прокомментировал забор нефти Белоруссией
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Представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN прокомментировал действия Белоруссии по забору технологической нефти из веток магистрального нефтепровода для переработки на своих НПЗ, сообщают РИА «Новости».
По словам оператора, никаких изменений в объемах нефти, импортируемой через Белоруссию в Польшу, не зафиксировано. Кроме того, он отметил, что все партии нефти поступают строго в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы». По словам представителя концерна «Белнефтехим», данные мероприятия не должны затронуть российский транзит.