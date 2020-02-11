Польский оператор «Дружбы» прокомментировал забор нефти Белоруссией

Представитель польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN прокомментировал действия Белоруссии по забору технологической нефти из веток магистрального нефтепровода для переработки на своих НПЗ, сообщают РИА «Новости».

По словам оператора, никаких изменений в объемах нефти, импортируемой через Белоруссию в Польшу, не зафиксировано. Кроме того, он отметил, что все партии нефти поступают строго в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы». По словам представителя концерна «Белнефтехим», данные мероприятия не должны затронуть российский транзит.