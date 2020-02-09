Китай выделил более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Китай выделил 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд) на противодействие коронавирусу нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление китайское министерство финансов.

Средства будут направлены на обеспечение доступности диагностики и лечения для граждан, а также на предметную борьбу с вирусом в регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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