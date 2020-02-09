Белоруссия будет закупать российскую нефть по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать нефть у российских компаний по ценам, установившимся на мировом рынке, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой. Об это сообщает БелТА.

По словам Крутого, белорусская сторона изначально требовала данных условий для закупок.

«Не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

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