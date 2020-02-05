СМИ: за 9 лет Россия впервые вернула больше кредитов, чем выдала

Россия в 2019 году предоставила зарубежным странам и организациям в долг 215 млрд руб. при этом вернула в казну 250 млрд, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.

Отмечается, что выплаты по кредитам впервые с 2019 года превысили сумму займов.

В 2018 году России вернули 133 млрд руб.

Всего с 2010 года России выдала займов на сумму 1,3 трлн руб., при этом вернув 0,8 трлн руб.

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— Источник: России вернут долги за военную технику