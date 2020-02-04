Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
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Официальный курс доллара и евро снизился, гласят данные ЦБ России.
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 47,49 коп. и составил 63,4342 руб.
В свою очередь, курс евро уменьшился на 66,56 коп. - до 70,1265 руб.
Стоимость бивалютной корзины упала на 56,1 коп. — 66,4457 руб.
В начале торговой сессии, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб., а евро снизился также на 22 коп. и достиг отметки — 70,21 руб.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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