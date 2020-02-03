В Совфеде отреагировали на предложение Жириновского о выплатах домохозяйкам

Законопроект о выплатах домохозяйкам, предложенный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, вероятнее всего не получит поддержки сенаторов, заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.

В действующем законодательстве России предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками, отметил Рязанский.

Введение постоянных выплат потребует внесения изменений в Трудовой кодекс России, отметил Рязанский. Он также подчеркнул, что в действующем законодательстве уже предусмотрены пособия при отпуске в связи с рождением детей или дополнительном уходе за пожилыми родственниками.

Ранее Владимир Жириновский заявил о намерении направить на рассмотрение в Госдуму инициативу о выплате неработающим женщинам пособия в размере свыше 12 тысяч рублей в месяц.

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