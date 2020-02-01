США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами

США готовы обеспечить Белоруссию энергетическими ресурсами на 100%, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

Американские производители готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам, отметил Помпео.

Ранее сообщалось, что встреча Помпео и Лукашенко состоялась в рамках рабочего визита госсекретаря США в Минск.

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