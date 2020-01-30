Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей на конкурс проектов местного самоуправления.

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то из здесь тоже согласен с вашим предложением, нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это, такое предложение, до 1 миллиарда рублей», - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Он отметил, что в текущем году в бюджете этого нет.

«Поэтому договоримся с министерством финансов, я выделю эти средства из Резервного фонда президента, с тем чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год», - цитирует Путина РИА «Новости».