Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.

По данным на 10.10, курс доллар вырос на 29 коп. и составил 62,83 руб.

В свою очередь, евро также повысился на 29 коп. и достиг отметки 69,16 руб.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

По последним данным, в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

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