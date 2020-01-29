В Совфеде назвали прожиточный минимум на 2020 год

Месячный прожиточный минимум на 2020 год сориентируется на сумму 11 тыс. 185 рублей, заявил ТАСС в среду сенатор Валерий Рязанский.

«Показатели четвертого квартала 2019 года ни на что не влияют, нас интересует второй квартал», - объяснил глава комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, именно показатели второго квартала — самые высокие, как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения издержек.

Что же касается данных по четвертому кварталу предыдущего года, то они лишь демонстрируют удешевление ряда товаров из продовольственной корзине, но «не имеют отношения к тому, что могло бы оказать влияние на финансово-социальную поддержку россиян».