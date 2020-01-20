Мордашов планирует создание российской версии Amazon

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов планирует объединить свои активы из разных сфер бизнеса в единую экосистему, наподобие Amazon. Об этом информирует Bloomberg.

Он сказал, что уже сделаны несколько инвестиций, связанных со сферами образования, медицины, путешествий и ретейла.

Поскольку каждая из этих сфер находится на грани больших изменений, возникла идея создать единый маркетплейс на основе этих активов. Тем самым, Мордашов желает прочно утвердиться в различных сферах бизнеса.

До этого Алексей Мордашов вошел в пятерку самых удачливых миллиардеров России. За 2019 год его состояние увеличилось на $3,8 млрд и составило $20,2 млрд.

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