Армения обсуждает с «Газпромом» фиксированные цены на газ на 10 лет

Ереван ведет переговоры с «Газпром Армения», дочерней компанией «Газпрома», об установлении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна.

Армения хочет зафиксировать механизмы ценообразования на газ на случай, если «Газпром Армения» подаст заявку на изменение тарифа.

При этом при повышении тарифов не исключена компенсация возникшей разницы со стороны правительства, отметил Баграмян.

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