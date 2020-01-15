Путин заявил, что инфляция в России находится на предсказуемо низком уровне

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что уровень инфляции в стране в настоящее время находится на предсказуемо низком уровне.

Глава государства отметил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%.

«Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем повторю - инфляция находится на предсказуемо низком уровне», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.