Путин заявил, что инфляция в России находится на предсказуемо низком уровне
close
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что уровень инфляции в стране в настоящее время находится на предсказуемо низком уровне.
Глава государства отметил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%.
«Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем повторю - инфляция находится на предсказуемо низком уровне», — сказал Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.