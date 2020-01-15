Путин заявил, что инфляция в России находится на предсказуемо низком уровне

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что уровень инфляции в стране в настоящее время находится на предсказуемо низком уровне.

Глава государства отметил, что по итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже установленного ориентира в 4%.

«Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем повторю - инфляция находится на предсказуемо низком уровне», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.