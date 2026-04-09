В Москву вернется снежная погода

Синоптик Позднякова: в Москву вернется снег, а также дождь и порывистый ветер

В ближайшие несколько дней Москва может оказаться под слоем снега, рассказала «Известиям» ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«9 апреля в Москве ожидаются осадки, причем в течение дня их будет даже больше, чем в ночное время. Не исключено, что утром в пятницу, 10 апреля, местами даже сформируется снежный покров — он может достигнуть 2-4 см», — отметила Позднякова.

До этого москвичей предупредили о мокром снеге и дожде 8 апреля. Синоптик добавила, что 9 апреля в столичном регионе выпадет примерно такое же количество осадков — порядка шести миллиметров за сутки. В этот день прогнозируются снег и мокрый снег.

6 апреля стало известно, что наиболее холодным днем станет 9 апреля. Температура в этот день ожидается не выше 2-4° тепла в дневные часы, а ночью — около нуля.

Ранее в Госдуме рассказали, менять ли резину обратно из-за апрельского снега.