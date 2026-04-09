Три аэропорта на юге России приостановили полеты

Аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика приостановили прием и отправку рейсов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что приостановка полетов необходима из соображений безопасности. В краснодарском аэропорту Пашковский ограничения действуют с 22:55 8 апреля, а в Волгограде и Геленджике — с 22:57 и 23:11 соответственно.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края сообщил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

