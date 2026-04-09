Россияне смогут прослеживать путь рыбы от вылова до прилавка с помощью «Честного знака»

Россияне в мобильном приложении системы маркировки «Честный знак» смогут узнать, где была выловлена и переработана рыба, а также ее маршрут до полки магазина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

В публикации отмечается, что узнать информацию о продукте, где была выловлена рыба, где она переработана и из какого сырья изготовлена, можно с помощью сканирования кода маркировки.

В центре отметили, что достоверность данных обеспечивается за счет интеграции с государственными системами - отраслевой системой мониторинга Росрыболовства и ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора.

До этого в пресс-службе Центра развития перспективных технологий рассказали, что Россияне могут покупать продукты с маркировкой «Честный знак» даже при отсутствии интернета. Для этого предусмотрен автоматический режим считывания маркировки. По словам специалистов, информация о сканировании сохраняется на устройстве и впоследствии передается в систему автоматически после восстановления связи.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы усилят контроль за товарами, подлежащими маркировке.

 
