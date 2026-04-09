Россиянам запретили давать куличи и яйца домашним животным

Ветврач Фроленко: в пасхальные дни питомцы часто поступают с отравлениями
Куличам и крашеным яйцам не место в миске питомцев, они могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и почечную недостаточность, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

Она отметила, что кулич совсем не безобиден, поскольку содержит несколько ингредиентов, опасных для питомцев. Сахар и жирная сдоба создают огромную нагрузку на поджелудочную железу, что может спровоцировать панкреатит. А изюм и сухофрукты даже в небольшом количестве могут вызвать почечную недостаточность. То же самое касается творожной пасхи — высокое содержание жира, сахара и изюма тоже не кончится для питомца ничем хорошим.

«Даже небольшой кусочек кулича или творожной пасхи может стать причиной рвоты, диареи, болей в животе. А в случае с изюмом последствия могут быть гораздо серьезнее — вплоть до почечной недостаточности», — сказала Елена Фроленко.

Вареные куриные яйца без скорлупы в малом количестве не опасны. Вы можете приготовить их без специй, соли и красителей, и угостить кусочком питомца. Избегайте традиционных пасхальных яиц:

«Но крашеное яйцо в луковой шелухе, яйцо со стола, где рядом лежали другие продукты, или сырое яйцо — это уже риск», — отметила ветврач.

Елена Фроленко призвала хозяев не допускать питомцев к праздничному столу.
По ее словам, в пасхальные дни ветеринарные клиники фиксируют всплеск обращений с отравлениями у животных. Поэтому если у вас принято собираться за столом всей семьей, заранее подготовьте безопасные угощения для питомца. Лучше всего, если это будут натуральные лакомства.

«Моя рекомендация одна: праздничный стол — для людей. Для кошки или собаки лучшее угощение это привычный корм или специальные лакомства для животных. Так вы сохраните здоровье питомцу и не омрачите праздник визитом в клинику», — заключила ветврач.

