США ожидает продления ограничений ОПЕК+ по добыче нефти

Министерство энергетики США прогнозирует продление соглашения Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти до конца 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического управления министерства.

Продление соглашения на 2020 и 2021 год будет способствовать поддержанию относительного баланса на мировом нефтяном рынке, отмечается в отчете.

В октябре 2018 года страны ОПЕК+ заключили соглашение об ограничении добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки.

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