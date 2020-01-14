Кудрин заявил, что выявляемые миллиардные нарушения не всегда являются хищениями

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что выявляемые в рамках контрольной деятельности Счетной палаты нарушения, как правило, не являются хищениями. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это — нарушения в бухгалтерском учете и порядке закупок.

Он уточнил, что важной частью работы Счетной палаты за последний год является выдача ведомством 1130 заключений на нормативно-правовые акты.

По словам Кудрина, в ближайшее время палата в своей работе будет акцентировать внимание на системных вопросах, которые требуют изменений.

Эти заявления прозвучали на встрече с президентом России Владимиром Путиным, посвященной 25-летнему юбилею со дня образования Счетной палаты. В заключении беседы Кудрин поблагодарил лидера страны за внимательное отношение к Счетной палате.

Кроме того, Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму.