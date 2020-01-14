В Ростове-на-Дону сотрудница МВД украла данные десятков коллег и взяла на них кредиты

В Ростове-на-Дону сотрудница МВД Ирина Стояновская украла данные десятков коллег и взяла на них кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Как отмечается, женщина работала работала младшим специалистом связи в полиции. Благодаря своей должности она имела доступ к базам данных других сотрудников.

Стоянковская воспользовалась информацией почти о тридцати полицейских и взяла на их имена кредиты. При этом злоумышленница обратилась к различным организациям, чтобы ее не уличили в махинациях.

Всего по делу проходят 15 микрокредитных компаний.

Стояновскую задержали. Суд приговорил ее 3,5 года лишения свободы условно.

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