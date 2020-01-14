SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне. Американскую сторону будет представлять непосредственно президент страны Дональд Трамп, а КНР — вице-премьер Лю Хэ.

По данным газеты, которая ссылается на источники, завтра начнется реализация первого этапа торговой сделки. В рамках этапа, Пекин будет обязан закупить американские товары на $200 млрд в разных отраслях в течение двух лет. Импорт китайской стороной промышленных товаров США на $75 млрд, энергоносителей - на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции на $40 млрд и на услуги уйдет еще $35-$40 млрд и т.д.

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