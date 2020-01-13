Климкин: Украина является сырьевым придатком

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что страна — сырьевой придаток. Об этом он написал в своем Twitter.

Такое заявления он сделал, комментируя отчет Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, в соответствии с которым Украина находится на третьем месте среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны ЕС в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток», - написал Климкин.

По его словам, Украине нужно становится поставщиком продуктов питания, а не сырья.

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