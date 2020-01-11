Трамп: Вашингтон может взять под контроль новые нефтяные месторождения в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может взять под контроль и другие нефтяные месторождения в Сирии, помимо той, что на северо-востоке страны. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что вывод американских военнослужащих из района проведения турецкой операции «Источник мира» при сохранении контроля над нефтяными месторождениями — его заслуга.

«Я оставил [в Сирии] войска, чтобы они взяли [под контроль] нефть <...>. Там осталось ровно столько сил, чтобы удерживать [под контролем] нефть», — сказал Трамп.

На вопрос, почему бы Соединенным Штатам не присвоить эти запасы глава Белого дома ответил, что, может быть, США так и сделают.

«Я не знаю, может быть, нам следует забрать ее», — констатировал американский президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

— Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью

— Российский дипломат призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения