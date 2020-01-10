Крым и Армению свяжут авиасообщением

Крымский полуостров и Армения будут связаны авиарейсами уже с 2020 года. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА «Новости».

По его данным, регулярные рейсы между Симферополем и Ереваном будут запущены с марта 2020 года.

В настоящее время авиакомпания, которая будет осуществлять перелеты уже получила разрешения на полеты. На данном этапе между сторонами идет согласование расписания, а также соглашения с аэропортами.

«Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю... Дальше по спросу», — добавил Черняк.

Он подчеркнул, что это авиасообщение станет первым регулярным международным рейсом после становления Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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