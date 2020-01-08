Росстандарт рассказал об изменениях проверки счетчиков
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Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом проверки бытовых счетчиков с сентября 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.
По новым правилам, выполняющий проверку счетчиков специалист будет вносить данные в реестр ФГИС «Аршин», где владелец счетчика сможет ознакомиться с результатами и узнать дату следующей проверки.
Данные изменения помогут защитить владельцев счетчиков от мошенничества и снизят риск выпуска поддельных документов, отметил Абрамов.
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