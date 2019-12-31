Сбербанк разработал индексы Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк представляет новогодние индексы Деда Мороза и Снегурочки, об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что специальные новогодние индикаторы отражают траты мужчин и женщин в период с 15 по 31 декабря 2019 года. Траты будут отображены по разным категориям расходов в период подготовки к Новому году.

Для расчета индексов будет использоваться массив данных включающий в себя более 1 млрд. транзакций. Индексы разработаны в рамках проекта «Сберданные».

Сбербанк опубликует индексы в канун Старого Нового года, 13 января 2020 года.

Также банк поздравил своих клиентов и партнеров с наступающим Новым годом.