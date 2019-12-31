Кадастровая палата объяснила закон о выплатах при утрате жилья в РФ

Федеральная кадастровая палата разъяснила закон о правах «добросовестных» владельцев жилья, лишившихся его из-за действий мошенников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, поясняется значение термина «добросовестный» владелец жилья. Считается, что это человек, который при покупке жилья, опирался на данные ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости). При этом «добросовестным» россиянин будет считаться, пока в суде не будет доказано обратное.

Государство в рамках закона будет защищать россиян с жильем, пострадавших от рук аферистов. Решения о выплатах будет принимать суд, основываясь на сумме ущерба или по требованиям «добросовестного» покупателя, добавляет Федеральная кадастровая палата.

Стоит отметить, что закон начнет действовать в России уже с 1 января 2019 года.