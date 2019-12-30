Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию. Об этом сообщает «БелТа».
Отмечается, что в первой части беседы президенты обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года.
Вторая часть разговора была посвящена конкретным вопросам, которые касались поставок газа в Белоруссию.
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