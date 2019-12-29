Меркель подтвердила настрой на поддержку «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток – 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе телефонных переговоров Путин и Меркель обсудили сотрудничество стран в газовой сфере. Стороны подтвердили, что намерены продолжать поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2» после введения санкций США.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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