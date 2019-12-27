Новак пообещал запустить «Северный поток – 2» до конца 2020 года

Министерство энергетики России намерено запустить газопровод «Северный поток – 2» до конца 2020 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря. США ввели санкции против участвующих в российском проекте компаний 21 декабря.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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