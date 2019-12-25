Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Российский финансовый конгломерат Сбербанк официально передал «золотую акцию» «Яндекса» компании. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе банка.

Уточняется, что передача акции произошла в понедельник, 23 декабря.

«Золотая акция» позволит блокировать продажу порядка 25% акций интернет-компании.

Стоит отметить, что в «Яндексе» подтвердили получение акции от Сбербанка, но уточнили, что после регистрации Фонда общественных интересов ее передадут в него.

Недавно правление Сбербанка одобрило продажу компании «Яндекс» «золотой акции», которую он купил в 2009 году.

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