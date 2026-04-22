Вето снято: Венгрия и Словакия одобрили кредит для Киева после разблокировки «Дружбы»

Послы ЕС утвердили кредит Киеву в €90 млрд и новый пакет санкций против России

Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита для Украины. Это произошло после того, как Киев восстановил транзит российской нефти по «Дружбе» — именно из-за его остановки страны блокировали финансирование. В Будапеште назвали открытие трубопровода «прорывом украинской нефтяной блокады» и подчеркнули, что вето было способом защиты национальных интересов. После его отмены кредит сразу согласовали послы стран ЕС, также они одобрили новый пакет санкций против РФ.

Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита Украине на €90 млрд на 2026–2027 годы, но отказались в нем участвовать, пишет ТАСС. Это произошло на фоне возобновления прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба»: Киев восстановил его работу в 11:35 (12:35 мск), заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Мы прорвали украинскую нефтяную блокаду <…> Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» из Белоруссии на Украину возобновилась <…> Нефть может достичь Венгрии сегодня или самое позднее завтра [23 апреля] утром», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

АО «Укртранснафта» уже уведомило венгерскую компанию MOL о возобновлении транзита нефти по «Дружбе» из России через Белоруссию. Концерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о начале перекачки российской нефти в направлении Венгрии и Словакии, сообщает БелТА.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт на участке нефтепровода «Дружба» завершен и можно возобновить прокачку нефти. В Кремле подчеркнули, что Россия технологически готова к транзиту.

Украина остановила транзит по «Дружбе» с 27 января — якобы из-за повреждений трубопровода. Прекращение поставок затронуло Венгрию и Словакию. Будапешт в ответ заблокировал выделение европейского военного кредита Киеву. Главным условием снятия вето власти Венгрии называли восстановление транзита.

Бока отметил, что блокировка кредита была не самоцелью, а средством отстаивания своих интересов, к которому пришлось прибегнуть в связи с «недобросовестным поведением украинцев». Он заметил, что такой шаг стал причиной «серьезных конфликтов» внутри ЕС, но на это пришлось пойти «во имя защиты национальных интересов».

«Доказано, что транспортировка нефти была заблокирована Украиной по политическим причинам , а также доказано, что деньги [у Украины] закончились до того, как кончилась нефть. Венгерская тактика привела к успеху», — добавил политик.

При этом он обратил внимание на важность перекачки российской нефти в условиях кризиса на Ближнем Востоке, вызвавшего рост цен на энергоносители и снизившего надежность поставок. Последствия этого становятся все более серьезными и будут ощущаться мировыми рынками еще долгое время, подчеркнул политик.

Глава МИД Украины Андрей Сибига признал, что основной преградой для возобновления работы нефтепровода было блокирование Будапештом европейского финансирования Киева.

«Эти средства крайне важны»

Сразу после снятия вето послы ЕС одобрили выделение Киеву финансирования в €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций. По информации РИА Новости, Брюссель планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы 23 апреля, а кредит — до конца недели.

Из общей суммы, которую ЕС планирует предоставить Киеву, около €60 млрд предназначены для военных расходов, а остальную часть суммы направят на покрытие дефицита в украинском бюджете.

«Эти средства крайне важны для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу», — заметил Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разблокировку кредита «сигналом» для России к окончанию конфликта.

«Разблокировка — это правильный сигнал в имеющихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка Украины, и давление на Россию будут достаточными», — отметил он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер обратил внимание, что европейский пакет поддержки должен «заработать оперативно». ЕС продолжает работу по усилению санкций против России и по «дальнейшему развитию европейской энергетической системы», добавил Зеленский.