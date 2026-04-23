Адвокаты Бутягина подали апелляцию на решение о его экстрадиции на Украину

Защита российского археолога Александра Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину. Об этом сообщили РИА Новости в адвокатском бюро, представляющем интересы россиянина.

«Апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд Варшавы», — сказал представитель защиты.

При этом в самом суде рассказали, что дело еще не назначили к рассмотрению. Там пояснили, что это может занять некоторое время.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда. Председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с агентством отметил, что Совет продолжит бороться за Бутягина и уже обратился в международные структуры. В МИД РФ заявляли, что Россия задействует все законные механизмы для отстаивания прав своего гражданина.

Александра Бутягина задержали в Польше в конце 2025 года по запросу Киева. На Украине против него возбуждено уголовное дело — ему вменяют руководство раскопками в Крыму, которые украинские власти считают незаконными, а также «частичное разрушение» объекта культурного наследия. Адвокаты ученого настаивают на отсутствии у обвинения доказательств. Сам Бутягин назвал решение польского суда ожидаемым.

