Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Адвокаты Бутягина подали апелляцию на решение о его экстрадиции на Украину

РИА: адвокаты археолога Бутягина подали апелляцию на решение о его экстрадиции
Алексей Даничев/РИА Новости

Защита российского археолога Александра Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину. Об этом сообщили РИА Новости в адвокатском бюро, представляющем интересы россиянина.

«Апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд Варшавы», — сказал представитель защиты.

При этом в самом суде рассказали, что дело еще не назначили к рассмотрению. Там пояснили, что это может занять некоторое время.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением варшавского суда. Председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с агентством отметил, что Совет продолжит бороться за Бутягина и уже обратился в международные структуры. В МИД РФ заявляли, что Россия задействует все законные механизмы для отстаивания прав своего гражданина.

Александра Бутягина задержали в Польше в конце 2025 года по запросу Киева. На Украине против него возбуждено уголовное дело — ему вменяют руководство раскопками в Крыму, которые украинские власти считают незаконными, а также «частичное разрушение» объекта культурного наследия. Адвокаты ученого настаивают на отсутствии у обвинения доказательств. Сам Бутягин назвал решение польского суда ожидаемым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал арест Бутягина в Польше.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!