Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия за последние годы опередила Соединенные Штаты по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, передает ТАСС.

Новак уточнил, что российская доля от данных поставок составляет 20%, в то время как у американцев — 13%.

Он также отметил, что еще 2-3 года назад Россия практически не осуществляла поставки СПГ. В настоящее время за счет ввода новых проектов поставляется почти 12-13 млн тонн. При этом у США за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн.

По словам министра, в настоящее время потребление СПГ растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ, например, в Испании и Франции.