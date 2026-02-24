Медведев заявил, что некоторые страны активно готовятся к войне

Некоторые страны активно готовятся к войне, пока другие стремятся к миру. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом, передает ТАСС.
«В то время как одни страны стремятся к миру... — другие страны активно готовятся к войне», — заявил политик.
Зампред Совбеза РФ указал на предоставленную российской Службой внешней разведки информацию о том, что Великобритания совместно с Францией планируют передать ядерные технологии Украине.
24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.
По информации российской разведки, Париж и Лондон понимают, что Киев не может одержать победу в конфликте с Москвой, поэтому хотят, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. При этом, как сообщает СВР, Великобритания и Франция хотят реализовать это таким образом, чтобы появление ядерного вооружения стало якобы результатом разработок самих украинцев.
Комментируя утверждения СВР, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации.
Ранее в Кремле предупредили о последствиях размещения ядерного оружия в Эстонии.