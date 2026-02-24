В ДНР российский боец в одиночку взял в плен восьмерых солдат ВСУ

Солдат ВСУ Бойко сообщил, что его с семью товарищами взял в плен один боец ВС РФ

Российский военнослужащий в одиночку взял в плен восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Димитров, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал один из сдавшихся украинских солдат Игорь Бойко, видеозапись с показаниями которого появилась в распоряжении РИА Новости.

По словам мужчины, после прибытия на позиции он получил ранение. Одного из сослуживцев Бойко не стало.

«Начала артиллерия по нам стрелять. Потом прилетел дрон, [я] предложил сдаться, но мы не знали, как это сделать. <...> В итоге нас взял в плен один человек — всех восьмерых», — рассказал военный ВСУ.

Украинский боец добавил, что подвергся силовой мобилизации. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) взломали дверь в подъезде его дома, после чего Бойко был задержан.

Как отметил мужчина, тренировки в учебном центре оказались неэффективными. Все из-за того, что большую часть времени мобилизованных заставляли строить заборы и чинить машины командирам.

В конце декабря 2025 года министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Димитров в ДНР. Задачу выполнили подразделения российских войск «Центр».

Ранее российский военный в течение месяца в одиночку оборонял село в ДНР.