В России предрекли эффект домино из-за ядерных испытаний США

Гатилов: возврат США к ядерным испытаниям спровоцирует эффект домино
Евгений Биятов/РИА Новости

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что отмена США моратория на проведение ядерных испытаний спровоцирует эффект домино в мире. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе сессии Конференции ООН по разоружению Гатилов заявил, что действия американской администрации, включая указания президента США Дональда Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, создают новые сомнения относительно вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон», — сказал Гатилов.

23 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Госдепартамента, что в Женеве представители Соединенных Штатов провели встречу с российской делегацией, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), являвшийся последним международно-правовым механизмом, регулирующим развертывание ядерного оружия, завершил свое действие 5 февраля. Это произошло по инициативе США, которые отказались от его продления. Американская сторона предлагала включить в это соглашение Китай, однако, как подчеркнул Гатилов, если США действительно хотят привлечь Китай к многостороннему диалогу по контролю над ядерным вооружениями, то необходимо также учитывать участие союзников США по НАТОВеликобритании и Франции.

Ранее в США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая.
 
