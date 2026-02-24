Размер шрифта
Европарламент выпустил резолюцию о необходимости «поражения» России

Европарламент выпустил резолюцию о необходимости «поражения» РФ в годовщину СВО
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейский парламент в годовщину начала спецоперации на Украине выпустил резолюцию, где говорится о том, что Россия должна «потерпеть поражение». Об этом пишет сообщает «Европейская правда» со ссылкой на текст документа.

Резолюция указывает на «неотъемлемое право Украины на самооборону согласно Статье 51 Устава ООН». Европарламент выражает убеждение в том, что «Россия должна потерпеть поражение, а Украина должна победить». Также депутаты захотели «привлечь к ответственности» руководство России и Белоруссии.

«Европарламент подтверждает, что будущее Украины – в ЕС; признает европейскую интеграцию Украины стратегическим приоритетом для ЕС и призывает ЕС и его государства-члены готовиться к будущему расширению путем внедрения внутренних реформ и разработки четкой стратегии расширения», – говорится в тексте.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее в Кремле рассказали о трансформации СВО за четыре года.
 
