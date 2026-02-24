Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Сочи застряли во Владикавказе почти на сутки

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Сочи почти на сутки застряли во Владикавказе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Россияне должны были прилететь в Сочи около 10 утра 23 февраля. Однако из-за вводимых ограничений лайнер почти час кружил над аэропортом, а после ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды, однако и там не смог приземлиться. В результате люди провели на борту самолета около 13 часов, пока их не направили во Владикавказ. Пассажиров разместили в гостиницах, когда они смогут улететь в Сочи — неизвестно. Люди до сих пор находятся во Владикавказе.

24 февраля в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки БПЛА. По словам мэра города Андрея Прошунина, в самом городе включили сирены системы оповещения из-за воздушной угрозы. Он призвал жителей и гостей Сочи использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки. Дома стоит укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Ранее в аэропорту Сочи отменили и задержали более ста рейсов из-за угроз БПЛА.