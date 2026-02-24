Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Сочи застряли во Владикавказе почти на сутки

Самолет Санкт-Петербург — Сочи приземлился во Владикавказе на фоне угроз БПЛА
Shutterstock

Пассажиры рейса Санкт-ПетербургСочи почти на сутки застряли во Владикавказе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Россияне должны были прилететь в Сочи около 10 утра 23 февраля. Однако из-за вводимых ограничений лайнер почти час кружил над аэропортом, а после ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды, однако и там не смог приземлиться. В результате люди провели на борту самолета около 13 часов, пока их не направили во Владикавказ. Пассажиров разместили в гостиницах, когда они смогут улететь в Сочи — неизвестно. Люди до сих пор находятся во Владикавказе.

24 февраля в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки БПЛА. По словам мэра города Андрея Прошунина, в самом городе включили сирены системы оповещения из-за воздушной угрозы. Он призвал жителей и гостей Сочи использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки. Дома стоит укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Ранее в аэропорту Сочи отменили и задержали более ста рейсов из-за угроз БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!