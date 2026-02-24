Размер шрифта
Павел Прилучный о любимых сценах в кино: «За минуту показана вся жизнь»

Актер Прилучный назвал любимыми фильмами «Москва слезам не верит» и «Офицеры»
«Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильмы «Москва слезам не верит» и «Офицеры» оказались среди любимых картин Павла Прилучного. О кино и запомнившихся сценах актер поговорил с «Газетой.Ru».

Также в список любимых фильмов артиста попали «Андрей Рублев», «Бакенбарды», «Вокзал для двоих», «Такси-блюз», «Тема», «Я шагаю по Москве», «Двадцать дней без войны», «Восхождение», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Джентльмены удачи» и «Семнадцать мгновений весны».

Самой запомнившейся сценой в «Я шагаю по Москве» для Прилучного стала знаменитая сцена с дождем и велосипедистом.

«Помните, там парень выписывает круги вокруг промокшей девушки? Говорят, весь сценарий вырос из этого образа. Меня это цепляет какой-то невероятной легкостью и чистотой. Нет никаких сложных слов, просто двое молодых людей, дождь, улыбки и абсолютное счастье в моменте. Еще, если присмотреться, там постоянно есть какая-то прозрачная преграда — стекло, витрина. Создаётся ощущение, что границ между людьми нет, они открыты миру», — рассказывает он.

Теперь фильм вызывает у актера ностальгию по столице.

«Если в юности это была просто история про приключения ребят в Москве, то сейчас это еще и щемящее чувство ностальгии по той ушедшей Москве. По тому ритму жизни, по улыбкам. С годами начинаешь ценить эту гениальную простоту Данелии, за которой стоит огромная любовь к городу и человеку», — делится он.

Кадр из фильма «Офицеры» (1971)
Киностудия им. М. Горького

Самой запомнившейся сценой из фильма «Офицеры» для Прилучного оказалась встречи Вараввы с семьей Трофимовых в финале — когда пожилые уже люди, прошедшие огонь и воду, стоят и обнимаются.

«Здесь, за одну минуту, показана вся жизнь. Дружба, верность, разлука и снова встреча. Это настолько мощно сыграно, что ком к горлу подкатывает всегда. Недавно, кстати, читал, что из повести Бориса Васильева вырезали много страшных сцен про репрессии, ГУЛАГ, аресты. И начинаешь понимать, что за этой финальной встречей стоит не просто «служба», а чудо, что они вообще выжили в той мясорубке. Это фильм про настоящих мужчин, про стержень. И знаете, там нет пафосных героев, там живые люди, которые боятся, но делают свое дело», — рассуждает он.

Актер добавил, что когда сам стал отцом и мужчиной, который отвечает за семью, понял масштаб жертвенности и силы характера героев фильма.

«Особенно Любы Трофимовой. Она же пронесла любовь и верность через десятилетия разлуки, через все тяготы. «Есть такая профессия — Родину защищать» — это не только про войну, это про защиту своей семьи, своего дома каждый день», --подчеркнул Прилучный.

Наконец, главной сценой картины «Москва слезам не верит» Прилучный считает эпизод на даче, когда Гоша ставит на место наглого художника.

«Для меня это хрестоматийный пример мужского поступка. Без лишнего шума, без мордобоя, он просто одним своим видом и спокойным голосом показывает, кто здесь хозяин. Это харизма, которая не зависит от профессии, он же просто слесарь. Кстати, мало кто знает, что по первоначальному замыслу Гоша должен был быть менее идеальным — валяться на диване с пивом, но Меньшов сам убрал эту сцену, сделав героя более собранным. И правильно сделал», — говорит актер.

Эту картину Прилучный пересматривает постоянно — подкупает достоверность показанного, хотя восприятие показанного на экране и изменилось.

«Раньше это была история про Золушку, которая всего добилась сама. Сейчас смотришь и видишь другое: как страшно Кате было одной с ребёнком, как больно от предательства Рудольфа. Это фильм про то, что в любом возрасте можно найти свое счастье, если ты настоящий. А ее фраза «Как же я по тебе скучала…» — это вообще концентрат всего женского счастья», — констатирует он.

Ранее был назван любимый романтический фильм россиянок.
 
