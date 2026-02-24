В России предупредили о начале «новой войны» в случае передачи ВСУ ядерного оружия

Передача ядерного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет не просто нарушением всех международных договоренностей и конвенций ООН, но и спровоцирует «новую войну» со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Это основание для того, чтобы Россия рассматривала действия Франции и Великобритании как объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что при таком раскладе РФ будет иметь право нанести ответные ядерные удары как по территории Украины, так и по заводам и базам Франции и Великобритании, откуда были доставлены боеголовки.

24 февраля в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили о планах Великобритании и Франции вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже осознают, что шансов победить Россию руками украинской армии нет. Несмотря на это, как указали в разведслужбе, европейцы хотят передать ВСУ ядерное оружие, что говорит об утрате чувства реальности. Но им не удастся избежать ответственности, подчеркнули в СВР.

Ранее Путин высказался о ядерном щите России.