В Госдуме ответили на вопрос о признании Telegram экстремистским

Депутат Ющенко: в Telegram есть не только мошеннический, но и позитивный контент

В настоящее время продолжается диалог между Роскомнадзором и администрацией Telegram, мессенджер удаляет противоправный контент. Отечественный мессенджер MAX должен развиваться в конкурентной среде. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Есть диалог между Роскомнадзором и администрацией Telegram в качестве удаления противоправного контента. По крайней мере, Telegram удалил порядка 200 тысяч аккаунтов с противоправным контентом, поэтому на сегодняшний день диалог идет», — напомнил парламентарий.

Ющенко отметил, что через мессенджер идет «вал противоправной информации», в том числе и «мошеннического и террористического характера». Но при этом в Telegram есть и «огромное количество позитивного контента».

«В XXI веке говорить о том, что прикрывать те или иные средства коммуникации — это, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что бороться с грабежами квартиры, выселяя людей из квартиры, это тоже неправильно, поэтому бороться нужно превентивно», — считает он.

Кроме того, по словам Ющенко, российский мессенджер MAX должен развиваться в конкурентной среде.

«В этих условиях он будет достаточно эффективнее и быстрее достигнет того пика популярности, который мы от него ожидаем», — подытожил он.

24 февраля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать.

Ранее ФСБ назвала Telegram опасным для военных.