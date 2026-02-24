Размер шрифта
Парк аттракционов раскритиковали за карусель с живыми лошадьми

SCMP: в Китае парк аттракционов раскритиковали за карусель с живыми лошадьми
Парк аттракционов в Китае раскритиковали за карусель с живыми лошадьми, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, аттракцион находится в китайском городе Сиань. На кадрах видно, как шесть лошадей закреплены на вращающейся металлической конструкции на расстоянии около одного метра друг от друга. Над каруселью установлен зонт, обеспечивающий лишь минимальную тень, в то время как вся установка медленно вращается вокруг центральной оси. Аттракцион рекламируется лозунгами, обещающими «изменить удачу» и «принести богатство».

Карусель работает ежедневно с 10:00 до 21:30. По словам представителя площадки, карусель пользуется популярностью среди посетителей, а скорость вращения конструкции остается низкой. Также утверждается, что на месте дежурит персонал, контролирующий состояние животных и процесс работы аттракциона.

Тем не менее, пользователи соцсетей и зоозащитники продолжают выражать обеспокоенность вопросами благополучия животных и безопасностью посетителей, что поддерживает активную общественную дискуссию вокруг проекта.

Ранее автоматы по продаже домашних животных на улицах вызвали возмущение в Китае.
 
