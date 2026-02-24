Размер шрифта
Президент Киргизии назначил и.о. вице-премьера

Жапаров назначил и.о. вице-премьера главу ассоциации развития АПК Акунбекова
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил председателя ассоциации развития агропромышленного комплекса (АПК) республики Эрлиста Акунбекова исполняющим обязанности вице-премьера. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатура Акунбекова вносится в парламент для назначения на должность вице-премьера и министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

До этого сообщалось, что Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу Минздрава Каныбека Досмамбетова.

10 февраля президент Киргизии отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров. Это решение стало неожиданным, так как Ташиев считался ключевым соратником президента. На момент увольнения он находился на лечении в Германии. По данным киргизских СМИ, Ташиев планировал участвовать в президентских выборах в стране.

Ранее президент Киргизии прокомментировал возможность переворота в стране.
 
