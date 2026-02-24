Размер шрифта
Арестович заговорил о втором наступлении ВС РФ на Киев

Арестович допустил наступление ВС РФ на Киев в случае срыва переговоров
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Армия России может начать наступление на Киев, если мирные переговоры провалятся или будут сорваны. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала.

«Если переговоры будут сорваны, возможны все варианты вплоть до второго наступления на Киев. Пока переговорный трек идет и маячит, его [наступления] не будет. Потому что это резкий переворот доски», — сказал Арестович.

Предыдущий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина состоялся 17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, встречи были «тяжелыми, но деловыми». Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что трехсторонние консультации могут возобновиться 26 февраля. Ожидается, что они также пройдут в Швейцарии.

Ранее Путин словом «довоевались » оценил отказ Украины уходить из Донбасса.
 
