Министр обороны Украины назвал главные цели в конфликте с Россией

Министр обороны Украины Федоров: в плане войны с Россией есть три цели
Andrii Nesterenko/Reuters

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал в своем Telegram-канале, какие цели Киев поставил перед собой для достижения мира.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил четкую задачу — параллельно с дипломатией укреплять оборону, так чтобы «заставить» Россию заключить мир.

«Наш план войны — это три конкретные цели», — добавил Федоров.

Он уточнил, что новая стратегия Киева включает в себя укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО) и перехвата дронов, остановку наступления ВС РФ на земле, в море и киберпространстве, а также нанесение России экономического урона.

Накануне Федоров анонсировал реформу мобилизации в стране.

Он уточнил, что министерство работает над системными решениями, чтобы разобраться «с накопившимися годами проблемами и при этом сохранить обороноспособность страны».

23 февраля Зеленский выразил готовность запустить переход от мобилизации к контрактной системе набора в украинскую армию при условии, что Евросоюз (ЕС) профинансирует этот процесс.

Ранее журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года.
 
