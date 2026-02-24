Размер шрифта
Названы последствия новых британских санкций против российских банков

Финансист Трепольский: переводы за рубеж могут стать дороже из-за новых санкций
Shutterstock

Введенный 24 февраля 2026 года масштабный пакет санкций Великобритании, затронувший сразу девять российских кредитных организаций, стал крупнейшим с начала 2022 года. Для обычных россиян, чья финансовая активность ограничена территорией РФ, эти меры не повлекут за собой критических изменений в краткосрочном периоде, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Но, по его словам, банки могут поднять комиссии за международные переводы.

«Внутренние операции — расчеты картами «Мир», переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и пополнение вкладов — продолжат работать в штатном режиме, так как они обрабатываются внутри страны через НСПК и систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. В среднесрочной перспективе основной удар придется по трансграничным операциям и внешнеэкономической деятельности. Санкции предполагают заморозку активов и полный запрет на транзакции с британскими финансовыми институтами, а также блокировку операций в фунтах стерлингов», — отметил Трепольский.

В долгосрочной перспективе такие меры ведут к дальнейшей «анклавизации» российской финансовой системы: росту комиссий за международные переводы, увеличению сроков комплаенс-проверок и риску удаления мобильных приложений банков из зарубежных магазинов App Store и Google Play, сказал финансист.

Он добавил, что вклады и счета в попавших под санкции банках остаются под защитой российского законодательства и системы страхования вкладов. Однако использование карт данных банков за границей (даже системы UnionPay, если они выпускались) станет практически невозможным из-за риска вторичных санкций для зарубежных банков-эквайеров, считает финансист.

Платежи внутри России останутся стабильными, но международные переводы через SWIFT из этих банков будут либо полностью заблокированы, либо крайне затруднены, подчеркнул эксперт.

Для минимизации последствий Трепольский рекомендовал россиянам диверсифицировать свои финансовые потоки. По словам эксперта, целесообразно иметь счета как минимум в двух-трех банках, один из которых на данный момент не находится под жесткими санкциями (хотя их число постоянно сокращается). Для международных расчетов стоит переходить на альтернативные валюты (юань, дирхам, тенге) и использовать платежные инструменты в дружественных юрисдикциях, констатировал финансист. Также важно заблаговременно установить или обновить мобильные приложения, пока они доступны в официальных магазинах, посоветовал Трепольский.

В санкционный список Великобритании 24 февраля попали банк «Точка», «Почта Банк», «Ак Барс», «Абсолют», «Транскапиталбанк», «Аверс», «Синара», «Фора-банк» и «Ланта-банк».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.
 
