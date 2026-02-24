Размер шрифта
Дипломат РФ заявил об отсутствии задач у НАТО по преодолению кризиса на Украине

Гатилов: страны НАТО не ставят задачу по преодолению кризиса на Украине
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Действия стран НАТО говорят об отсутствии у них намерения разрешить российско-украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в ходе сессии Конференции ООН по разоружению, передает ТАСС.

По его словам, страны альянса сохранили «колоссальные двусторонние программы по поставкам оружия» Украине, и «вкладываются» в него, как в «долгосрочный проект с многолетним бюджетным планированием».

«Все это, наряду с замораживанием реального политического диалога и введением односторонних ограничительных мер, не оставляет сомнений в истинных намерениях стран НАТО, среди которых задача по преодолению кризиса, вероятно, отсутствует», — считает Гатилов.

Пока Москва наблюдает только очередные попытки западных стран «диктовать свои условия», которые выглядят «как инструмент для возобновления конфликта в дальнейшем», добавил дипломат.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа продолжит поставлять на Украину военную технику и боеприпасы, чтобы она «смогла удержать свои позиции и чтобы Россия поняла, что время не на ее стороне».

Ранее в Италии призвали Зеленского скорее подписать мир.
 
