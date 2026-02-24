В России выразили сожаление в связи с отказом США от ДСНВ

Решение США отклонить инициативу России по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывает сожаление. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

По его словам, Россия в этих обстоятельствах будет действовать ответственно и взвешенно, будет выстраивать свои линии в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики Соединенных Штатов и общей обстановки в стратегической сфере.

При этом Россия остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки на основе равноправного и взаимодействующего диалога, отметил Гатилов.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее в США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая.